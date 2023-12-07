Деньги 07 декабря 2023, 20:52 Путин дал положительную оценку финансовой системе России Президент Путин назвал здоровым состояние финансовой системы России РИА «Новости»

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Государственная финансовая система России находится в абсолютно здоровом состоянии. Такую оценку в своем выступлении на инвестиционном форуме «Россия зовет!» дал президент Владимир Путин. Полный текст его выступления опубликовали на сайте Кремля.

Путин напомнил, что за 11 месяцев текущего года дефицит федерального бюджета составил 878 миллиардов рублей, что составляет 0,5% ВВП.

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При этом если взять все деньги страны, включая бюджеты регионов, то консолидированный бюджет окажется профицитным. С превышением доходов над расходами на 837 миллиардов рублей.

«В целом финансовая система России находится в абсолютно нормальном, абсолютно здоровом состоянии», — резюмировал Путин.

Министр финансов России Антон Силуанов в конце ноября заявлял, что по итогам года ожидает дефицит федерального бюджета на уровне в 1% ВВП. Он напомнил, что первоначальный прогноз был выше и составлял 2%, но за счет получения дополнительных нефтегазовых доходов его пересмотрели в сторону уменьшения.