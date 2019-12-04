Путин: Болгария «тормозит» строительство «Турецкого потока»

Лидер России отметил схожесть поведения Софии с реализацией «Южного потока» и «ТП». Владимир Путин заявил, что Болгария специально тормозит строительство «Турецкого потока» на своей территории. Он предположил, что это происходит из-за давления извне.

«Газпром» заполнил газом две нитки «Турецкого потока» Подробнее

На встрече с президентом Сербии Александром Вучичем он напомнил, ситуацию со срывом проекта «Южный поток». Тогда болгарское руководство многократно обращалось к Москве с просьбой реализовать «Турецкий поток».

«Но и здесь, видимо под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что Москва найдет иные пути прокладки газопровода по югу Европы, если София не ускорит работу по «ТП», сообщил портал «Утро.ру».

Кроме этого, Владимир Путин рассказал, что считает возможным задействовать в качестве транзитера российского газа по «Турецкому потоку» Сербию. По его словам, на сербском участке уже уложено 85% труб, написал ТАСС.