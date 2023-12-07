Деньги 07 декабря 2023, 18:02 «Путь в тупик». Набиуллина высказалась о расширении льготных госпрограмм Глава Центробанка Набиуллина: избыток льготных госпрограмм приведет к тупику РИА «Новости»

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Расширение льготных госпрограмм станет тупиком для экономики страны. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на инвестиционном форуме ВТБ «Россия Зовет!».

Если такие программы применять широко, отметила она, то высокую ставку для всех остальных компаний придется держать дольше. Поэтому есть избранные, имеющие доступ к дешевым деньгам, и есть остальные, которым приходится платить больше за такую практику.

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По словам Набиуллиной, может возникнуть ситуация, когда Центробанк поднимет ставку и расширит льготные программы, а когда нужного эффекта не произойдет, то денежно-кредитную политику снова ужесточат

«Мне кажется, это путь в тупик и, конечно, не к этому нужно идти», — отметила глава ЦБ.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг ключевой ставки, установленной Центробанком на уровне 15%. Глава государства указал на непрекращающиеся дискуссии о ней, но цифры показывают выбор нужного направления развития.