«Пусть покупают рубли». Ради газа недружественным странам придется укреплять российскую экономику

Решение России поставлять газ недружественным странам за рубли повлечет за собой укрепление национальной валюты. Доктор экономических наук, профессор и депутат Николай Новичков в беседе с «360» назвал объявленную президентом РФ меру интересной.

Экономист обратил внимание на уже начавшееся падение доллара на бирже. Вечером 23 марта он стоил уже меньше 100 рублей.

«Тенденция сохранится. Понятно, что, наверное, он не опустится в 10 раз, но точно будет коррекция, и доллар будет стоить несколько меньше, чем в последнее время», — сказал Новичков.

Ситуация отразится в том числе на внутрироссийских ценах. Профессор напомнил, что некоторые продукты питания приобретаются в иностранной валюте.

«Чем дешевле доллар, тем [больше] цены будут снижаться. Я не хочу сказать, что будет радикальное снижение <…> в наших магазинах. Но такого шокового роста цен, который наблюдался в последнее время на некоторые лекарства и товары, не случится определенно», — подчеркнул Новичков, назвав новость хорошей как для обычных россиян, так и для экономики страны в целом.

Рубль, по его словам, начнет укрепляться. Вслед за этим произойдет снижение котировок долларов.

«Доллар будет стоить меньше, чем стоит сейчас в рублях. Поэтому для укрепления устойчивости нашей экономики фактор, безусловно, позитивный. Его надо приветствовать», — пояснил доктор экономических наук.

С некоторыми странами, напомнил Новичков, Россия уже рассчитывается в национальных валютах. Ничего странного в переходе на рублевые расчеты он не увидел.

«Это касается в первую очередь недружественных стран — собственно, пусть покупают рубли на нашей бирже и укрепляют нашу экономику, нашу валюту. Я думаю, это будет интересным инновационным решением», — заключил он.