Пушков высказался о рекордном госдолге США

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал сообщение о том, что госдолг Соединенных Штатов превысил 30 триллионов долларов, достигнув исторического максимума. Парламентария процитировала «Политика Сегодня».

Пушков назвал одну из главных причин, почему Штаты ведут столь яростную борьбу за сохранение собственной гегемонии в мире. Этой причиной является американская экономика, которая, по словам сенатора, представляет собой пирамиду, готовую рухнуть.

«Когда-то эта пирамида рухнет и потащит за собой всю мировую финансовую систему. Сохранение этой пирамиды, без чего экономика США обратится в развалины, и является одной из главных причин яростной борьбы США за сохранение своей мировой гегемонии», — написал член Совфеда.