Деньги 23 августа 2023, 11:43 Пучков после 20 лет работы ушел из ВТБ Зампред правления ВТБ Андрей Пучков оставил пост в банке ради новой работы Vladimir Baranov/GlobalLookPress

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После 20 лет службы Андрей Пучков уволился с поста первого заместителя президента — председателя правления ВТБ. Пресс-служба банка сообщила, что он перейдет на новую работу.

«Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента — председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу», — сообщили в организации.

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Он трудился в ВТБ с 2002 года на разных должностях, в том числе замначальника юридического управления и члена правления. В 2018 году наблюдательный совет одобрил его назначение первым заместителем главы ВТБ. Андрей Пучков отвечал за административное и юридическое направления, проблемные и непрофильные активы. В банке его назвали блестящим юристом и мозговым центром многих проектов.

Правительство включило Андрея Пучкова наряду с президентом — председателем правления банка Андреем Костиным в список 13 кандидатов в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Контрольный пакет акций компании передали ВТБ.