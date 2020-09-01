Публичные компании Кипра смогут снизить налог с дивидендов в три раза

Российское правительство разрешит некоторым категориям плательщиков перечислять налоги по дивидендам по сниженной ставке. Это будет относится к компаниям-резидентам Кипра, вошедшим на биржу через островную юрисдикцию.

Чтобы снизить ставку ниже 5% по дивидендам и процентам по займам, организациям нужно обладать 15% капитала России более года. Помимо этого доля акций в свободном обращении должна быть не ниже 15%, пишет газета «Известия».

Под такие требования подходят Тинькофф, Глобал портс, QIWI, Русагро, Глобал транс и Headhunter. Однако это зависит от интерпретации налоговой и Минфина отдельных пунктов документа.

На пониженный процент могут рассчитывать правительства, страховые учреждения центральные банки или пенсионные фонды. Освобождены от налогов будут также проценты по государственным и корпоративным облигациям, при условии, что они котируются на бирже.

10 августа Кипр и Россия согласовали новую налоговую ставку на вывод дивидендов и процентов до 15%. Это позволит сократить отток капитала, а также поспособствует дополнительных поступлений в бюджет России в размере 150 миллиардов рублей ежегодно.