Психотерапевт рассказал, что лучше всего заключать договор, давая деньги в долг близким

Лучше всего не давать деньги в долг друзьям или родственникам. Однако, если сделать это все же пришлось, стоит соблюдать ряд правил. Таким мнением поделилась психотерапевт Анна Стори. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Эксперт посоветовала составить договор прежде, чем дать в долг близкому человеку. Если же этого не сделать, то должник может затянуть возврат денег, пользуясь вашим расположением. При этом поинтересоваться у близкого человека о возврате средств будет неловко. На просьбу о составлении договора серьезный человек вряд ли отреагирует обидой.

«Если же ваш друг в ответ на предложение оговорить условия обижается, показывает, что он находится в состоянии ребенка (действует в ответ на эмоции, свои и чужие, игнорируя реальные факты), и деньги либо не вернет, либо вернет, но не скоро», — объяснила Стори.

Если же возможности составить договор все же нет, стоит быть готовым к тому, что средства вам могут и не вернуть, передали Nation News.