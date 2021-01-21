Психолог рассказал, кто предрасположен к «гену бедности»

Само понятие относится не только к России, но и ко всему миру. «Ген бедности» присущ семьям, где не было сильного лидера.

«„Ген бедности“ существует в роду. Он передается от отца к сыну, от матери к дочери. Это некий элемент судьбы, когда человек рождается с тем или иным набором генов, кармический момент», — рассказала психолог.

Однако, по ее мнению, существуют исключения из правил. В таких случаях люди появляются на свет в бедной семье и добиваются значительных успехов. Для них в определенное время кто-то послужил мотиватором, причем источник вдохновения появился вне семьи. Он произвел настолько сильное впечатление на личность, что «семейный сценарий» рухнул. Поэтому теперь человек представляет собой «зажигателя» нового мировоззрения для своих потомков.

«Если смотреть на аристократию, то люди, которые имели приличный доход и богатство, организовывали род за счет пассионарности, хитрости, наглости и агрессии, обладали большей энергией, чем остальные», — объяснила психолог.

Все имеют разный набор черт характера, отметила Абравитова. В основном, по ее мнению, успеха добиваются люди с низкими моральными ценностями, которые готовы продвигаться «по головам». В политику и шоу-бизнес попадают люди со сниженными моральными ценностями, заявила эзотерик. Если порядочный человек пойдет по такой линии, он в определенный момент поймет, что не может двигаться дальше, почувствует неловкость.

«Ген бедности» можно победить в какой-то степени, точнее, «заполировать», считает психолог.