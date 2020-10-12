Психолог посоветовал выдавать школьнику «аванс и зарплату»

Детский психолог Наталья Наумова посоветовала выдавать школьникам деньги в формате «аванса и зарплаты». По ее мнению, благодаря такому приему ребенок узнает об их ценности.

Как считает специалист, первокласснику можно доверить небольшую сумму денег, чтобы он делал первые шаги к планированию бюджета. Эксперт отметила, что в шесть-семь лет дети уже способны начать обучаться «финансовой грамотности». Об этом должны побеспокоиться родители, информирует ИА Nation News.

«Ребенку важно оценить ценность денег. Он может это сделать только, если ему дать эти деньги в руки. Соответственно, обычно мы предлагаем родителям давать деньги детям с первого класса так, чтобы они могли планировать расходы на неделю. Например, 50 или 100 рублей, всегда индивидуально», — пояснила Наумова.

Психолог отметила, что, если у чада получается распределить средства на оговоренный срок, в следующий мама или папа дает деньги на месяц. Таким образом дети с малых лет учатся составлять план на свой бюджет до получения очередной зарплаты.