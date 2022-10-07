Психолог Кес рассказала о преимуществах и недостатках детских банковских карт | 360°

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Психолог Кес рассказала о преимуществах и недостатках детских банковских карт

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В последнее время банки начали выпускать карты для детей возрастом до шести лет. Детский психолог Екатерина Кес рассказала о преимуществах и недостатках таких нововведений. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что подобные карты способны научить детей финансовой грамотности. При этом давать средства стоит регулярно в заранее определенном размере. Не стоит наказывать ребенка деньгами.

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Однако оформлять карту для ребенка сразу не стоит. Для начала нужно научить его распределять наличные деньги.

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