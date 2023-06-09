Деньги 09 июня 2023, 15:41 Психолог Гранд объяснила, что безденежье могут вызвать внутренние установки

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Многие люди уверены, что у них есть мифический «венец безденежья», мешающий им выбраться из финансовой ямы. О настоящих причинах проблемы Пятому каналу рассказала психолог Айгуль Гранд.

По ее словам, на самом деле зачастую неспособность человека добиться финансового благополучия связана с внутренними установками. Часть людей просто тратят деньги, боясь, что большие суммы принесут лишь беды. Кроме того, на многих действует и пример родителей.

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«Ребенок видит модель поведения и думает, что вот так и нужно жить», — отметила Айгуль Гранд.

Как добавили «Дни.ру», если человек испытывает долгие финансовые трудности, то есть смысл обратиться к психологу и решить проблему с ним.

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