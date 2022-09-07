Психолог Девятка рассказала, как просить о повышении зарплаты | 360°

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Психолог Девятка рассказала, как просить о повышении зарплаты

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Психолог Анна Девятка посоветовала создать финансовую подушку, прежде чем просить руководителя повысить зарплату. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она посоветовала также наладить контакт с начальством. Лучше всего просить прибавку в непринужденной обстановке, например, в столовой или курилке.

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«Нужно спросить: „Дорогой руководитель, я хочу зарабатывать столько, что мне нужно сделать?“», — пояснила Девяткина и добавила, что адекватный начальник подробно ответит на вопрос.

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