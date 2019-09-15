Пшено подешевеет, а гречка может подорожать. Эксперты спрогнозировали изменение цен на крупы

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Росстат подсчитал, что гречневая крупа в августе стала дешевле на 0,3-0,5%, а пшено дороже на 3%. Стоимость шлифованного риса увеличилась на 1-1,2%. Но эти данные касаются розницы. В оптовом сегменте стоимость гречки начала расти.

«Однако уборочная кампания только началась, и дальнейшие цены будут зависеть от качества и объема нового урожая», — пояснил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков.

В августе оптом гречневую крупу можно было приобрести за 23 165 рублей за тонну. 6 сентября уже за 27 тысяч.

«Уже на старте нового крупяного сезона 2019-2020 (с 1 сентября 2019 года по 1 августа 2020 года) мы видим значительный разворот цен производителей пшена и риса в сторону снижения, а гречка начала восстанавливать утерянные за многие месяцы вследствие перепроизводства ценовые позиции. Аналогичная динамика наблюдается и в опте», — рассказала заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

Она убеждена: похожая ситуация сохранится в течение нескольких месяцев и распространится на потребительский рынок.