ПСБ завершил процесс присоединения Связь-Банка

1 мая 2020 года ФНС России внесла запись в ЕГРЮЛ о присоединении Связь-Банка к ПСБ. С этого дня клиенты Связь-Банка переводятся на обслуживание в ПСБ.

Интеграция Связь-Банка на базе ПСБ началась еще в прошлом году. Процедура завершена, и в результате присоединения активы ПСБ выросли более чем на 200 миллиардов рублей, а капитал увеличится на 22 миллиарда рублей.

В рамках интеграции за довольно короткий период были объединены базы клиентов, перестроены бизнес-процессы и централизованы IT-инфраструктуры. ПСБ продолжит работу с клиентами Связь-Банка по действующим договорам на прежних условиях.

Теперь розничным клиентам, компаниям малого и среднего бизнеса, а также корпоративным клиентам Связь-Банка доступны широкая технологичная продуктовая линейка и все дистанционные сервисы ПСБ.

Новые клиенты ПСБ, как опорного банка оборонно-промышленного комплекса, получат высококвалифицированное обслуживание контрактов по гособоронзаказу.

К сети офисов добавились 24 дополнительные точки продаж в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Марий Эл, Республике Тыва, Республике Карелии, Якутской области, Еврейской автономной области, Орловской и Томской областях. Сеть объединенного банка теперь насчитывает 325 отделений.