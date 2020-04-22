ПСБ увеличил чистую прибыль до 17,9 млрд рублей

ПСБ в 2,6 раза увеличил чистую прибыль в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Ключевой источник чистой прибыли — регулярный бизнес банка. Чистый процентный доход вырос на 14% и по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 14,4 млрд руб. Также в первом квартале ПСБ получил единовременный доход в размере 7,5 млрд руб. по мировому соглашению с «Негосударственным пенсионным фондом» в рамках конвертации депозитов в субординированные облигации по ставке ниже рыночной в соответствии с требованиями международных финансовых отчетов-9.

«Банк демонстрирует устойчивую динамику кредитования в корпоративном и розничном сегменте, рост комиссионного дохода, а также эффективную работу по урегулированию проблемной задолженности. Это обеспечило нам рост прибыли в начале 2020 года», — заявил Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

Объем средств на счетах физических лиц вырос на 8% с начала года и составил 463 млрд руб. на 1 апреля 2020 года. Капитал банка на начало апреля — 187 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше, чем в январе 2020 года. Прирост капитала произошел за счет прибыли в первом квартале текущего года.

«Вторая половина года будет непростой для всей банковской отрасли, это связано с экономическими последствиями пандемии COVID-19. Уже сейчас ПСБ предпринимает ряд мер для поддержки клиентов, которые пострадали из-за коронавируса. Банк запускает собственные предложения и активно участвует в реализации государственных программ поддержки бизнеса и населения. Принятые меры, оперативная реакция на изменения экономической среды, сильные позиции на рынке, а также опора на новый статус банка, несомненно, помогут нам справиться с вызовами кризиса без ущерба для наших клиентов и контрагентов», — рассказал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.