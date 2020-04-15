ПСБ снизил ставку по интернет-эквайрингу для предприятий из пострадавших отраслей

С 15 апреля ПСБ снизил размер комиссии по интернет-эквайрингу до 1%. Такие меры помогут поддержать малый и средний бизнес в условиях эпидемии коронавируса.

ПСБ снизил ставку для ряда компаний по интернет-эквайрингу. Снижение комиссий распространяется на торгово-сервисные предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, лекарств и товаров повседневного спроса. В список попали также предприятия, занятые в сфере продажи и обслуживания одежды, бытовой техники и электроники при сумме чека до 20 тысяч рублей.

«Мы понимаем, насколько важно оказать поддержку малому бизнесу, который задействован в онлайн-продаже товаров первой необходимости населению. Для наших клиентов ставка по интернет-эквайрингу сократится в два раза», — сказал Равиль Айсин, начальник управления по развитию электронной коммерции ПСБ.