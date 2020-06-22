ПСБ разместил биржевые облигации на 10 миллиардов рублей

Первый в новейшей истории банка выпуск облигаций по открытой подписке на публичном долговом рынке вызвал настоящий ажиотаж среди инвесторов. Спрос на долговые ценные бумаги в 10 миллиардов рублей со сроком обращения в два года в два раза превысил предложение и составил 21 миллиард рублей.

Финальную ставку купона снизили до 5,85% при первоначальном ориентире в 6-6,15%. Об этом говорится в релизе, поступившем в «360».

Руководитель направления «Частный капитал и финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова назвала размещение облигаций успешным. Она отметила, что сделка полностью обеспечена спросом со стороны управляющих компаний, банков, страховщиков и физических лиц.

«Инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов», — подчеркнула она.

Все привлеченные средства банк направит на развитие кредитования.

Выпуск получил кредитный рейтинг eAA (RU) от рейтингового агентства АКРА, соответствующий кредитному рейтингу банка.

Организаторами размещения выпуска серии 003Р-01 выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 25 июня на Московской бирже.

В конце апреля ПСБ запустил новую программу льготного кредитования системообразующих предприятий. Всего на нее подали около 40 заявок на общую сумму более 50 миллиардов рублей. Деньги компании могут направить на заработную плату сотрудников, транспортные и арендные расходы, погашение страховых взносов и коммунальных услуг. Ставка кредита не превышает 5% годовых. Деньги можно взять на срок до одного года.