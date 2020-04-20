ПСБ принимает заявки на ипотеку по ставке 6%

ПСБ начал выдавать кредиты на приобретение жилья в новостройках по сниженной ставке. В дополнение к государственным субсидиям банк опустил ставку по новой программе поддержки граждан и строительной отрасли до 6% годовых.

16 апреля президент России объявил о новой государственной программе по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5%. Уже с 20 апреля в ПСБ принимают заявки на ипотеку до восьми миллионов рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для остальных регионов — на сумму до трех миллионов рублей. Первоначальный взнос по программе — от 20%. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая.

ПСБ — один из лидеров на рынке ипотечного кредитования, несомненно поддерживает инициативу, которая направлена на стимулирование строительного сектора экономики и помощь населению. Эта мера запущена вовремя, и важно оперативно приступить к ее реализации. Мы, со своей стороны, готовы сделать дополнительные шаги — и выдавать кредиты по еще более низкой ставке, чем предусмотрено госпрограммой Сергей Малышев руководитель розничного блока ПСБ

Объем ипотечного портфеля ПСБ превышает 100 миллиардов рублей. За первый квартал 2020 года банк увеличил объемы выдачи ипотеки на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом половина объема выданных средств за квартал приходится на кредитование новостроек.