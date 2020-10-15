ПСБ поможет Свердловской области сделать ипотеку доступнее

ПСБ и Свердловская область будут совместно решать вопросы развития экономики региона. Для этого председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали соглашения о сотрудничестве.

Как отметил Петр Фрадков, основными направлениями сотрудничества будут социально-экономические проекты и повышение доступности для населения ипотечных кредитов.

«ПСБ работает здесь уже много лет, и за это время стал активным участником происходящих в области важнейших изменений. Уверен, что подписанные соглашения дадут старт новым приоритетным инвестиционным проектам области и будут способствовать улучшению социально-экономического климата на Урале. Наше партнерство будет направлено, в том числе, и на работу с крупнейшими предприятиями региона, включая ОПК, и на поддержку малого и среднего бизнеса, и на предоставление населению привлекательных банковских продуктов», — уточнил Петр Фрадков.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что ПСБ активно помогает реализовать в регионе антикризисные меры и вносит огромный вклад в развитие и поддержку малого и среднего бизнеса.

«Клиентами ПСБ в Свердловской области являются крупнейшие предприятия машиностроения, металлургии и строительного комплекса. Это опорный банк для реализации гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Сотрудничая с областным Фондом поддержки предпринимательства, ПСБ вносит весомый вклад в развитие малого и среднего бизнеса», — рассказал Евгений Куйвашев.

ПСБ будет сотрудничать со Свердловской областью в сфере оборонной промышленности. Также банк будет работать и с сотрудниками бюджетной сферы.

Подписанное ипотечное соглашение позволит сотрудникам ОПК и бюджетных организаций взять кредит на жилье по максимально комфортным и доступным условиям. Для этого ПСБ разработал программу «Семейная ипотека» от 3,99% годовых, по «Госпрограмме 2020» — от 5,85%. По другим ипотечным продуктам банк готов предоставить скидку к рыночной процентной ставке в размере до 0,8%.

В рамках соглашений в Свердловской области будет активно развиваться банковская инфраструктура. Партнерство позволит выполнить множество социально значимых и национальных проектов.

Помимо этого, в планах ПСБ — расширение обслуживания строительных компаний по новому законодательству через механизм эскроу-счетов. Банк уже проводит ипотечные сделки с их использованием. Также ПСБ согласен рассмотреть участие в финансировании новых проектов строительных компаний Свердловской области.