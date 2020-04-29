ПСБ получил заявки на финансирование от системообразующих предприятий на сумму 50 млрд рублей

В первые дни действия новой программы льготного кредитования системообразующих предприятий ПСБ получил от клиентов порядка 40 заявок на общую сумму более 50 миллиардов рублей.

Полученные средства компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, транспортных и арендных расходов, оплаты страховых взносов, коммунальных услуг. Кредиты будут выданы по ставке, не превышающей 5% годовых, на срок до одного года.

Меры государственной поддержи исключительно важных для национальной экономики предприятий необходимы и своевременны. ПСБ будет принимать активное участие в реализации программы — первые дни показали, насколько она востребованна среди клиентов.

Сейчас банк работает более чем с 60 крупнейшими предприятиями, входящими в список системообразующих, из гражданских отраслей и оборонно-промышленного комплекса и продолжит наращивать объемы, так как поддержка стратегических проектов государства — одно из важнейших направлений работы ПСБ.