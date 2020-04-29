ПСБ получил заявки на финансирование от системообразующих предприятий на сумму 50 млрд рублей
Полученные средства компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, транспортных и арендных расходов, оплаты страховых взносов, коммунальных услуг. Кредиты будут выданы по ставке, не превышающей 5% годовых, на срок до одного года.
Меры государственной поддержи исключительно важных для национальной экономики предприятий необходимы и своевременны. ПСБ будет принимать активное участие в реализации программы — первые дни показали, насколько она востребованна среди клиентов.
Сейчас банк работает более чем с 60 крупнейшими предприятиями, входящими в список системообразующих, из гражданских отраслей и оборонно-промышленного комплекса и продолжит наращивать объемы, так как поддержка стратегических проектов государства — одно из важнейших направлений работы ПСБ.