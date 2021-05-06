«Прыгнуть в последний вагон». Ипотека скоро подорожает, но еще можно успеть

Повышение ключевой ставки ЦБ — это прямой сигнал банкам к повышению ипотечных ставок. Но россияне могут еще успеть получить ипотеку под рекордно низкий процент, сообщил «360» эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Уже сейчас банки-партнеры отправляют информацию, что ставки у них изменяются и они идут вверх. Ипотека становится дороже для конечного потребителя», — пояснил он.

Банки, как правило, пересматривают свои программы в течение двух недель после изменения ключевой ставки. И после этого начинают менять кредитные продукты.

«По вторичному рынку и рефинансированию уже некоторые банки ставки подняли», — указал Ракута.

После прекращения программы льготной ипотеки, действующей до 1 июля, вырастут ипотечные ставки и на жилье в новостройках.

Россиянам, которые планируют оформить ипотеку, лучше поспешить.

«Если у потенциального заемщика есть мысли о приобретении недвижимости, то лучше успеть прыгнуть в последний вагон и сейчас оформить ипотеку в новостройке или по вторичному рынку, чтобы успеть захватить нормальные условия, исторические минимумы, и сэкономить на переплате», — посоветовал эксперт.

Сейчас последние месяцы, когда еще можно успеть взять ипотеку по привлекательной ставке. Уже скоро они начнут расти.