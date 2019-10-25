Должникам сохранят прожиточный минимум

Издание отметило, что документ рассмотрят в пятницу, 25 октября. В заседании президиума примут участие Государственная дума и Совет Федерации. В документе сказано, что при взыскании задолженности с граждан необходимо учитывать их материальное положение, состояние здоровья, а также наличие стариков и несовершеннолетних детей на иждивении.

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Правительству порекомендовали разработать закон, который бы закреплял принцип сохранения доходов гражданина, который имеет задолженность. Для этого необходимо опираться на размер прожиточного минимума той части страны, в которой проживает должник.

«Необходимо учитывать социальное положение должника, наличие у него на иждивении иных лиц, его состояние здоровья, необходимость осуществления обязательных платежей, расходов по содержанию жилого помещения в пределах социальных норм, приобретения рекомендованных врачом лекарственных средств», — процитировало издание выдержку из документа.

Эксперты уверены, что нововедения являются гумманными но тяжело контролируемыми на практике. Несмотря на это, несколько банков — а именно ВТБ и Совкомбанк — уже поддержали инициативу.