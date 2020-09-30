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    30 сентября 2020, 16:30

    Прожиточный минимум со следующего года увеличат и рассчитают по новому

    Анатолий Минкин

    Величину прожиточного минимума с 2021 года будут рассчитывать по новой методике, это позволит его увеличить до 11 653 рублей. Это на 400 рублей или на 3,7% больше, чем в этом году. Об этом говорится в законопроекте правительства, которое поступило в Госдуму для рассмотрения. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
    Прожиточный минимум со следующего года увеличат и рассчитают по новому

    Сейчас величина прожиточного минимума рассчитывается из стоимости потребительской корзины. Правительство предложило со следующего года проводить расчет по новому.

    «Установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ и величины медианного дохода в размере 44,2%», — говорится в законопроекте. Таким образом, минимальный сумма прожиточного минимума составит 11 653 рубля.

    Медианный доход — это статистический разделитель: выше и ниже него получают доход одинаковое количество населения. От этого показателя прожиточный минимум составит 44,2%.

    Еще одно изменение, которое предложило правительство, это устанавливать величину прожиточного минимума ежегодно, а не ежеквартально, как сейчас. На сегодняшний день прожиточный минимум составляет 11 241 рубль.

    Новости SMI.FM