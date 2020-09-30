Прожиточный минимум со следующего года увеличат и рассчитают по новому

Сейчас величина прожиточного минимума рассчитывается из стоимости потребительской корзины. Правительство предложило со следующего года проводить расчет по новому.

«Установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ и величины медианного дохода в размере 44,2%», — говорится в законопроекте. Таким образом, минимальный сумма прожиточного минимума составит 11 653 рубля.

Медианный доход — это статистический разделитель: выше и ниже него получают доход одинаковое количество населения. От этого показателя прожиточный минимум составит 44,2%.

Еще одно изменение, которое предложило правительство, это устанавливать величину прожиточного минимума ежегодно, а не ежеквартально, как сейчас. На сегодняшний день прожиточный минимум составляет 11 241 рубль.