Прожиточный минимум предложили не списывать со счетов пенсионеров-должников

У россиян, имеющих долги менее 100 тысяч рублей, которые можно взыскать через работодателей и ПФР, запретят списывать остатки средств в размере прожиточного минимума. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы 27 июля.

Один из авторов документа, зампред Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала «Парламентской газете», что Минюст и Федеральная служба судебных приставов концептуально поддержали законопроект — они внесли в него лишь некоторые замечания.

Проект прорабатывает группа депутатов от «Единой России». Он позволит устранить пробел после принятия закона о взыскании долгов через приставов и банковские учреждения.

Авторы документа в первую очередь хотят защитить пенсионеров-должников, которых в России более 1,3 миллиона. Эксперты положительно относятся к этой законодательной инициативе на фоне высокого уровня закредитованности населения.

Ранее юрист Светлана Краснянска рассказала, кто из россиян имеет право на получение сверхурочных. Это регулируется трудовым законодательством РФ.