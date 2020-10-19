Прожиточный минимум пенсионеров в Москве вырос на 7%

До конца 2020 года прожиточный минимум московского пенсионера составляет 12 578 рублей. Пенсионеры, чья пенсия ниже этой величины, получают от города доплату. К 1 сентября такие доплаты получали 70 875 человек.

В воскресенье, 18 октября, вступили в силу новые правила получения пенсий. Пожилые люди, решившие сменить банк, через который они получают выплаты, теперь могут оставить ту же дату перечисления пенсии. По старым правилам дата могла меняться.

Кроме того, стало известно, что Минтруд прорабатывает варианты индексации пенсий работающих пенсионеров. Выплаты им не индексировали с 2016 года. Также в Минтруде заявили, что прожиточный минимум пенсионеров в целом по стране занижен и предложили это исправить с помощью новой методики расчета. Она, по замыслу министерства, позволит повысить размер пенсионного прожиточного минимума с нынешних 82% до 86% от среднедушевого.