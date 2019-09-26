Прожиточный минимум пенсионеров предложили поднять на 465 рублей

В следующем году прожиточный минимум пенсионера в среднем по России должен составить 9311 рублей, что на 465 рублей больше, чем сейчас. Это следует из законопроекта «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Прожиточный минимум пенсионера в Подмосковье превысит общероссийский Подробнее

Проект бюджета с десятками приложений опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ составлен Минфином.

Согласно данным Пенсионного фонда России, в 2019 году в среднем по стране прожиточный минимум пенсионера составляет 8846 рублей. В каждом регионе величину этого минимума утверждают местные власти. Минимум ниже восьми тысяч рублей установлен лишь в двух регионах — Тамбовской области (7811 рублей) и Чувашии (7953).

Самый высокий показатель — 19 тысяч рублей — утвержден на Чукотке. Далее следуют Ненецкий округ (17 956), Камчатский край (16 543), Магаданская область (15 460).

С 2020 года увеличится минимальный размер оплаты труда. МРОТ будет равен прожиточному минимуму работающего и составит 12 130 рублей.