Прожиточный минимум пенсионеров предложили поднять на 465 рублей
Прожиточный минимум пенсионера в Подмосковье превысит общероссийскийПодробнее
Проект бюджета с десятками приложений опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ составлен Минфином.
Согласно данным Пенсионного фонда России, в 2019 году в среднем по стране прожиточный минимум пенсионера составляет 8846 рублей. В каждом регионе величину этого минимума утверждают местные власти. Минимум ниже восьми тысяч рублей установлен лишь в двух регионах — Тамбовской области (7811 рублей) и Чувашии (7953).
Самый высокий показатель — 19 тысяч рублей — утвержден на Чукотке. Далее следуют Ненецкий округ (17 956), Камчатский край (16 543), Магаданская область (15 460).
С 2020 года увеличится минимальный размер оплаты труда. МРОТ будет равен прожиточному минимуму работающего и составит 12 130 рублей.