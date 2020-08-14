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    14 августа 2020, 00:19

    Прожиточный минимум могут увеличить

    Арина Гудилова

    Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за второй квартал в размере 11 468 рублей на душу населения. Соответствующий законопроект размещен на сайте правовых актов.
    Прожиточный минимум могут увеличить

    Для трудоспособного населения предлагает повысить показатель до 12 392 рублей, а для пенсионеров — 9 422 рублей. Для детей прожиточный минимум составит 11 423 рубля.

    Таким образом по сравнению с первым кварталом текущего года выплаты на душу населения увеличатся на 5,8%, для трудоспособного населения на 5,6%, а на детей и пенсионеров на 6,5% и 5,3% соответственно.

    В Министерстве увеличение обосновали повышением стоимости продуктов питания, которые используются при его начислении. Отмечается, что цены на потребительскую корзину по сравнению с предыдущим кварталом многократно менялись. Причем часть из них подешевела.

    Ранее стало известно, что повысить могут также пособие по безработице. С такой инициативой выступила федерация независимых профсоюзов России.

    Новости SMI.FM