Прожиточный минимум могут увеличить

Для трудоспособного населения предлагает повысить показатель до 12 392 рублей, а для пенсионеров — 9 422 рублей. Для детей прожиточный минимум составит 11 423 рубля.

Таким образом по сравнению с первым кварталом текущего года выплаты на душу населения увеличатся на 5,8%, для трудоспособного населения на 5,6%, а на детей и пенсионеров на 6,5% и 5,3% соответственно.

В Министерстве увеличение обосновали повышением стоимости продуктов питания, которые используются при его начислении. Отмечается, что цены на потребительскую корзину по сравнению с предыдущим кварталом многократно менялись. Причем часть из них подешевела.

Ранее стало известно, что повысить могут также пособие по безработице. С такой инициативой выступила федерация независимых профсоюзов России.