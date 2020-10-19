Прожиточный минимум могут рассчитать по-новому
«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели у нас снижение возможно», — передает РИА «Новости» слова Баталиной.
По ее словам, нынешняя модель зависит от колебания цен на продукты питания, что иногда может приводить к снижению уровня прожиточного минимума.
Кроме того, замглавы считает, что рост прожиточного минимума пенсионера нужно сделать существенным, сообщает ТАСС.
Ранее в Министерстве труда предложили отказаться от расчета потребительской корзины. Это может произойти в 2021 году, если примут законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума.
30 сентября проект закона об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года был внесен а Госдуму. МРОТ хотят считать, исходя из уровня доходов большинства граждан. Тогда его размер составит 42% от средней зарплаты.
Несколько дней назад в Госудме предложили переобучать малоимущих россиян техническим профессиям.