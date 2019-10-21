Проверить застройщика на добросовестность теперь можно на портале «ДомКлик»

В Подмосковье заработал проект областного Главгосстройнадзора совместно с порталом «ДомКлик» от Сбербанка, в рамках которого на сайте портала размещаются данные о благонадежности застройщика.

Портал «ДомКлик» — крупнейшая в России площадка для решения вопросов по приобретению недвижимости — от подачи заявки на ипотеку в Сбербанк до подачи документов по сделке на госрегистрацию права собственности.

Как рассказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян, теперь в карточке любого подмосковного объекта на портале «ДомКлик» есть отметка Главгосстройнадзора.

«В случае, если объект возводится без нарушений, будет стоять зеленая отметка „Жилье проверено“, а вот если допущены нарушения при строительстве или застройщик имеет проблемы: будет стоять красная метка недобросовестности „Главгосстройнадзор обнаружил нарушение“», — пояснил руководитель Главного управления государственного строительного надзора региона.

Источник фото: пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области

Для получения дополнительной информации, например, что именно нарушил застройщик, посетитель портала может перейти на официальный сайт Главгосстройнадзора и получить нужные сведения там.

Если застройщик допускает нарушения при строительстве недвижимости, его лишат аккредитации от Сбербанка, а сам банк заблокирует выдачу льготных ипотечных кредитов.

Глава Главгосстройнадзора особо подчеркнул, что главная задача совместного с порталом «ДомКлик» проекта — не допустить появления новых обманутых дольщиков.

«Мы стараемся донести до общественности актуальную информацию о состоянии строящихся жилых домов в регионе и предупредить о существующих у застройщика проблемах», — сказал Артур Гарибян.

В свою очередь, исполнительный директор по работе с партнерами «ДомКлик» Александр Попов добавил, что запуск совместного проекта с Госстройнадзором — важный шаг на пути к цифровизации и прозрачности рынка недвижимости.

«Теперь пользователи при выборе квартиры в новостройке на DomClick.ru могут быть уверены в надежности застройщика», — заключил Александр Попов.