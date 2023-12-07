07 декабря 2023, 14:57
Процессу перехода на расчеты в нацвалюте предсказали ускорение
Путин: процесс расчетов в национальных валютах ускорится
Президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», заявил, что процесс расчетов в национальных валютах в международных платежах будет набирать силу. По его мнению, западная система устарела.
«Финансовая система, в основе которой лежат доллар и евро, дискредитирована», — сказал глава государства.
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Российский лидер также указал, что SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) становится архаичной, ее замещают расчеты в национальных валютах.
По мнению Путина, именно Запад своими действиями разрушает систему экономических отношений, которая складывалась десятилетиями.
Россия следует курсу отказа от доллара и все чаще использует нацвалюту при совершении торговых операций с другими странами. К примеру, объем взаиморасчетов в нацвалютах с Китаем составляет 95%.
При операциях импорта-экспорта товаров между РФ и Казахстаном также используются нацвалюты.
Владимир Путин
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