Процесс выдачи кредитов могут усложнить

В этом году могут ужесточить требования для финансовых организаций по выдаче необеспеченных кредитов. Центробанк России намерен с 1 октября повысить макропруденциальные надбавки. Такими мерами регулятор хочет остановить «перегрев» на рынке кредитования.

Об этом рассказал член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе брифинга.

«Центральный банк сейчас активно видит разогрев или, как он называет, „перегрев“ рынка кредитования физических лиц и находится в попытке несколькими последовательными действиями дополнительно охладить рынок, прежде всего, потребительского кредитования», — процитировал топ-менеджера РБК.

Пьянов уточнил, что будет два раунда повышения — с 1 июля и с 1 октября. Возможны два сценария повышения надбавок. Пропорциональное увеличение коэффициентов риска по всем категориям кредитов или «прогрессивное». Какой из них будет работать, решит совет директоров Банка России.

По мнению директора по развитию банковского направления финансового супермаркета Алексея Грибкова для хорошей кредитной истории следует завести кредитку с небольшим лимитом и регулярно ей пользоваться.