Россиянам рассказали, как заработать на процентах по вкладам

Тем, у кого в планах нет траты средств на крупные покупки, стоит задуматься о перемещении накоплений на вклады в банки. Выбор продукта и организации зависит от долгосрочных целей инвестирования. О том, как выбрать, куда вложить деньги, рассказал агентству «Прайм» управляющий подразделением Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин.

Он объяснил, что самый логичный и безопасный путь — «доверить» основную часть денег вкладу на долгий срок под самый большой процент, а меньшую долю положить на вклад, с которого можно в любой момент снимать средства.

Таким образом у клиента получается возможность пользоваться деньгами в любой момент, но не расторгать договор с банком и не терять проценты, добавил Бородкин.

Также он дал совет «разделить» большую сумму сразу на несколько вкладов под максимальный процент. В экстренном случае или просто, когда понадобится, инвестор всегда может снять деньги с одного из счетов, и потеряет только часть прибыли. А если средства не пригодятся, то ситуация для вкладчика будет еще приятнее — вложенные деньги принесут максимальный доход.