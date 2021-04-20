Процедура получения вычетов по НДФЛ в России стала проще

Россияне смогут проще оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По новым правилам это можно будет сделать онлайн. Также не надо будет собирать множество документов, а срок проверки сократят до месяца.

Закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Также россияне могут компенсировать часть расходов на строительство дома, возведенного на дачном участке, сообщили в правительстве. О налоговым вычете за дачные дома в сентябре прошлого года сообщил Минфин в ответ на запрос Федеральной налоговой службы.

Министерство уточнило, что с 2019 года равнозначными считаются участки следующих видов: «для садоводства», «для ведения садоводства», «садовый земельный участок», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства».

Исключение сделали для земельных участков с видом разрешенного использования «садоводство». Они предназначены для выращивания плодовых деревьев и ягод, винограда и других многолетних культур. Построить там дачу и получить вычет не получится.