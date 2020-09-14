Предсказан курс рубля при введении жестких санкций против России

Курс доллара может подскочить на 10-15 рублей в случае введения жестких санкций против России. Об этом предупредили аналитики Райффайзенбанка. Однако такой сценарий там считают маловероятным.

К концу недели официальный курс доллара составлял 75,53 рубля, евро — 89,3 рубля. Пятничные торги завершились примерно на том же уровне: за доллар давали в среднем 75 рублей, за евро — 88,8 рубля, напомнило издание «Утро.ру».

За день до этого ЦБ сообщил о планах продать в октябре–декабре 2020 года валюты на 185 миллиардов рублей. Это могло повлиять и на укрепление рубля.

По мнению журнала «Эксперт«, ранее на ослабление национальной валюты повлияла геополитическая напряженность и снижение цен на нефть.

Аналитики Райффайзенбанка считают, что текущий курс может считаться равновесным относительно стоимости нефти. Однако в случае введения жестких санкций эти меры вряд ли помогут. К жестким санкционным мерам в банке относят запрет на расчеты в долларах и евро российским госбанкам и запрет на покупку новых облигаций федерального займа.