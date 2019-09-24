Протеиновое или с сельдереем. Полезным мороженым угостят в Солнечногорске

Безлактозное, с розмарином или черное — необычное и полезное для здоровья мороженое можно будет попробовать в Солнечногорске.

Источник фото: телеканал «360»

Лавки, где будет продаваться полезная для здоровья продукция с коротким сроком годности, вскоре появятся в Солнечногорске. В ассортименте, кроме кефира и творога, будет также мороженое с необычным вкусом.

Глава городского округа Владимир Слепцов сам попробовал фисташковое мороженое местного производителя и посмотрел, как делаются кефиры, йогурты, и, конечно же, необычный айс-крим из натуральных ингредиентов. Власти муниципалитета готовы поддержать компанию, ее представители обсудили с Владимиром Слепцовым перспективы развития бизнеса в городском округе.

Глава Солнечногорска пообещал помощь в предоставлении земли для строительства нового предприятия, так как акционеры хотят развиваться и существующего здания им уже недостаточно.

«Конечно, мы будем помогать. Вместе с правительством Московской области окажем всяческое содействие для того, чтобы предприятие развивалось», — сказал Владимир Слепцов.

В скором времени на улицах Солнечногорска появятся домики, где будут продавать натуральную фермерскую продукцию с коротким сроком годности: кефир, йогурты, творог, сметану. Как заявляют производители, в ассортименте будет и полезное мороженое на любой вкус, в том числе протеиновое и безлактозное. Представят и совсем необычные вкусы: с розмарином, сельдереем, семенами чиа и даже чили. Солнечногорцы смогут купить даже черное мороженое.

Кроме этого, планируется выпускать так называемые вегурты — вегетарианские йогурты, не содержащие лактозы.

«Они сделаны на кокосовом молоке, необычные вкусы — финик, миндаль, без сахара при этом. Очень вкусные», — пояснила соучредитель компании по производству мороженого Ирина Гармаева.

Новые лавки с необычным солнечногорским мороженым откроются в городском округе уже в октябре.