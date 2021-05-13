Пространство гибких офисов «Ключ» откроется в бизнес-центре «Искра-Парк»

Компания ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент») заключила договор долгосрочной аренды в офисно-деловом центре «Искра-Парк» с сетевым оператором гибких офисов «Ключ». Стороны подписали соглашение на 10 лет. Общая площадь арендуемых помещений составила 5911 квадратных метров.

«Сегодня у арендаторов офисов в Москве появились новые требования к их формату. Крупным корпорациям нужны гибкие офисы — это для них и альтернатива классической аренде, и временный вариант для решения краткосрочных задач. Гибкий офис выгоден для компании, когда ей сложно предсказать рост команды или когда есть краткосрочные задачи для проектных команд. Это компании, у которых быстро меняются продукт и потребности в количестве персонала», — сказала директор департамента аренды ГК «Галс» Светлана Мазур.

По ее словам, гибкие офисы должны располагаться в классическом бизнес-центре и быть альтернативой классической аренде. Сейчас это сегмент активно развивается. Рост в год составляет до 40%. При выборе рабочих мест все также важна локация. В частности, близость к метро. Хороших площадок все меньше, а провайдеров гибких офисов наоборот больше.

«Мы доверили управление гибким форматом профессиональному игроку рынка сервисных офисов „Ключ“. Формат нашего бизнес-центра позволяет максимально эффективно использовать территорию и формировать мультифункциональную среду. „Искра парк“ — это совершенно новая концепция бизнес-центра, хаб, где можно жить, работать, отдыхать и развиваться», — отметила Мазур.

Источник фото: пресс-служба ГК «Галс»

Многофункциональное деловое пространство рассчитано на 700 рабочих мест. Открытие пройдет в четвертом квартале 2021 года. Сетевой оператор «Ключ» предоставит арендаторам как готовые офисы с сервисом, так и предложит создать индивидуальные проекты по модели built-to-suit. Последнее предложение выгодно для больших клиентов.

Для резидентов разрабатывается полноценная экосистема для бизнеса, деловых встреч и отдыха. Возводятся оборудованные переговорные с разным функционалом, лаунж-зоны, конференц-залы, кухни.

«Наш новый объект в „Искра-Парке“ — продолжение реализации стратегии „Ключа“ по созданию ярких проектов не только в исторических зданиях, но и в классических БЦ. Концепция основана на синергетическом эффекте экосистемы и инженерии БЦ, дополненной гибкостью сервисного офиса. Таким образом, резиденты получат эффективное рабочее пространство с максимально комфортными условиями для своих сотрудников», — сообщил СЕО «Ключа» Георгий Голенев.

«Искра-Парк» — офисно-деловой центр класса «А» для крупного бизнеса. Он находится по адресу: Ленинградский проспект, дом 35, строение 1. Имеет прямой доступ к ключевым магистралям города: Ленинградскому проспекту, третьему транспортному кольцу, Садовому кольцу и МКАД.

Бизнес-центр, чья общая площадь более 70 тысяч квадратных метров, выполнен по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH. Футуристическое здание с уникальной «бриллиантовой огранкой» состоит из четырех секций переменной этажности от 8 до 17 этажей. В десяти входных группах БЦ «Искра-Парк» обустроены семь лифтовых холлов, девять зон ресепшен и системы контроля доступа. В бизнес-центре обеспечена удобная горизонтальная и вертикальная логистика. Для аренды готовы более 55 тысяч квадратных метров.