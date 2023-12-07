Деньги 07 декабря 2023, 16:36 «Просто у людей деньги украли». Путин объяснил опасность вложений в иностранные бумаги Путин: вложения в иностранные бумаги показали свою очевидную ненадежность РИА «Новости»

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Вложения в иностранные бумаги показали свою очевидную ненадежность, заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!». Глава государства напомнил, что Запад украл средства даже у физических лиц.

«Сбережения граждан должны служить важным источником инвестиционных ресурсов. Так, как это делается во многих экономиках мира», — напомнил президент.

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Эти средства, по его словам, работают в том числе на экономику, на развитие и при этом приносят самим людям дополнительный доход.

Для тех, кто готов вкладывать средства вдолгую и зарабатывать внутри страны продолжают создавать привлекательные условия, отметил глава государства.

«Но вложения в иностранные бумаги <…> показали, чего это стоит. Ненадежность оказалась настолько очевидной и действия партнеров западных настолько <…> нецивилизованными, скажем мягко. Просто у людей деньги украли, у физлиц», — констатировал Путин.

Отдельно он обратил внимание, что у россиян растет интерес к отечественному фондовому рынку. Услугами брокеров, по его данным, пользуются уже более 27 миллионов человек, что почти на четверть больше, чем год назад.

«Стоимость активов, которые им принадлежат, составила около девяти триллионов рублей», — уточнил президент.