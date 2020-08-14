Средний бизнес увеличил число просрочек по кредитам

Во II квартале 2020 года средний бизнес ухудшил качество обслуживания долгов. Доля компаний допустивших месячную и более задержку выплат по кредитам увеличилась на 0,3 п.п по сравнению с I кварталом и достигла 3,4%.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро, СПАРК и Frank Research Group.

Одновременно на 5,7% до 145 миллиардов рублей сократился объем выданных средним фирмам кредитов. Но представителям малого и микробизнеса удалось просрочек избежать. Микрокомпании показали лучший с 2014 года результат — задержали выплаты всего 9,6% компаний. Малый бизнес допустил промедление в 4,2%.

Выросли объемы выдач кредитов. Для малых компаний он вырос на 25% до 282 миллиардов рублей, для микрофирм — на 50% до 272 миллиарда рублей.

Генеральный директор IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко объяснил эти данные большей дисциплинированностью и лучшим качеством кредитного портфеля малых и микрокомпаний. Им также сложнее получить деньги, банки выдают средства только самым устойчивым фирмам. К тому же льготные программы привлекли предпринимателей, которые по рыночным ставкам брать кредиты не стали бы. Их участием Романенок объяснил рост объема выдач.

В Минтруде спрогнозировали рост увольнений в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, на транспорте и в администрировании.