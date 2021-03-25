Проректор РАНХиГС рассказал о безопасном способе увеличить накопления

Проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин рассказал о безопасном способе увеличить накопления, написал сайт NEWS.ru.

Как он считает, самым надежным вариантом накопления средств, кроме открытия банковского депозита, является инвестирование в облигации федерального займа.

«Все-таки эмитентом является правительство Российской Федерации, бумаги надежные. Здесь доходность как правило выше, чем по депозитам в банках», — пояснил Марголин.

Помимо прочего, при желании получить высокую доходность можно обратить внимание и на торговлю акциями. Специалист предупредил, что это довольно рискованный способ вложения денег. Если человек готов к потерям, можно решиться на такой способ получения доходов. Также он предостерег россиян от инвестиций в криптовалюту. Как он считает, их можно сравних с азартными играми.

Ранее Банк России выпустил рекомендации о том, как защититься от мошенников. Главное в любой ситуации — внимательность и привычка никому не сообщать свои личные данные.