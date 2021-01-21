Прописку в апартаментах решили узаконить

В законодательстве может появиться отметка о новом виде жилого помещения — многофункциональное здание с жилыми, нежилыми и офисными помещениями. Данную норму планируется регулироваться отдельным правовым режимом. Об этом рассказал председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко.

Размер платы за коммунальные услуги для апартаментов будет определяться, как для нежилых помещений. При этом владельцы апартаментов не будут получать какие-либо субсидии или компенсации на оплату коммунальных услуг.

Проектом занималась рабочая группа по вопросам совершенствования механизмов защиты прав граждан при покупке жилых и нежилых помещений. В группу вошли сенаторы, представители Минстроя и эксперты.

«Мы считаем, что в интересах наших граждан необходимо регулировать статус апартаментов, потому что сегмент этот уже существует и развивается. Люди приобретают помещения, которые являются нежилыми, а значит, в полном объеме они там жить и регистрироваться не могут», — привела слова Мельниченко «Парламентская газета».

К апартаментам будут предъявляться иные требования. Например, многофункциональные дома не будут признавать аварийными, подлежащими сносу или реконструкции. Собственников обяжут платить налоги по ставкам нежилых помещений.

Граждане, которые живут или покупают апартаменты, получат право регистрироваться по месту проживания. Это станет возможно после закрепления нового вида жилого помещения в Жилищном кодексе.