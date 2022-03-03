Прокачка газа в Германию через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» остановилась, несмотря на забронированные мощности со стороны «Газпрома». Об этом сообщают данные газового оператора Gascade.

Прокачка остановилась в 9 утра по Москве, хотя днем ранее «Газпром» забронировал мощности газопровода на полный день. На аукционе был предложен объем 3,7 кубометра в час, из которых востребованными стали порядка 16,7 мощности.

Накануне стоимость газа в Европе выросла примерно до 2,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Независимый экономический аналитик Александр Разуваев заявил, что России в условиях отказа Европы от газа стоит сосредоточить внимание на рынке Евразийского союза.