Производство сыров в Подмосковье с начала года выросло более чем на 10%

Согласно рейтингу, подготовленному аналитическим центром Milknews, Московская область продолжает лидировать и занимает второе место по производству сыра в России в 2019 году.

«С начала года производство сыров в Подмосковье выросло на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произведено 41,9 тысячи тонн. Это порядка 10% в общем объеме производства сыра в стране», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Всего в России производство сыров и сырных продуктов в январе–августе 2019 года выросло на 3,1% — до 457,7 тыс. тонн. При этом производство сыров увеличилось на 7,4%, до 343,6 тысячи тонн, а сырных продуктов — снизилось на 7,9%, до 114,1 тыс. тонн.

Рейтинг возглавляет Алтайский край с показателем 64 тысячи тонн. В числе лидеров также Брянская область — 31 тыс. тонн, Белгородская область — 24,7 тыс. тонн. Замыкает пятерку лидеров Воронежская область, которая произвела 23,3 тысячи тонн сыра.

Ранее Андрей Разин заявлял, что Московская область намерена лидировать в сырном и молочном производстве в ближайшем будущем.