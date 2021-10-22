Производство и импорт соли уменьшились в России

Рынок соли «упал» в России. Это началось из-за падения спроса на соль после массовых закупок товара в начале пандемии в марте 2020 года. О статистике, причинах и планах на соль с представителем «Руспродсоюза» поговорил «Коммерсант».

По данным объединения, в первой половине 2021 года производство соли приостановили на 6,31% до 428,48 тыс. тонн. Продавать за рубеж ее тоже стали меньше — на на 9,56%, до 275,16 тыс. тонн. На рынке возникла ценовая конкуренция, соли стало меньше.

Сейчас ее покупают в обычных объемах, как до начала эпидемии, но специалисты не исключают новых скачков, опять из-за коронавируса.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») уже замечали, что потребление соли растет вместе с потреблением долговечных продуктов: сахара, круп, замороженных продуктов. Продажи всех этих товаров в начале эпидемии увеличились в 20 раз.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов отметил, что сейчас спрос на соль снова маленький, потому что все уже сделали большие закупки, и производителям пришлось снизить цены. В Минсельхозе же добавили, что рынок справится и с «четвертой волной» — в любом случае соли всем хватит.