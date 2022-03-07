Производства уходящих из России компаний предложили национализировать

Производства компаний, объявляющих о прекращении работы в РФ во время спецоперации на Украине, предложили национализировать. С такой инициативой выступила «Единая Россия», сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, написало РИА «Новости».

Первый вице-спикер Совфеда заявил, что западные страны развязали против РФ санкционную войну, в которую включились не только их правительства, но и частые компании.

«Такие действия западных компаний не что иное, как предумышленное банкротство», — отметил Турчак.

В «Единой России» предложили национализировать продукцию таких компаний, которые на фоне специальной военной операции на Украине объявляют о закрытии своих производств в РФ. Некоторые из этих компаний объявляют о выходе из бизнеса и закрытии предприятий, заявил секретарь генсовета ЕР, приведя в пример финские компании Valio, Paulig и Fazer.

Все это политические решения, которые направлены на то, чтобы в одночасье уволить в РФ большое количество рабочих. Турчак подчеркнул, что задача ЕР — сохранить рабочие места и не позволить крушить экономику страны и ее производственный потенциал.

«Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей — защитим», — сказал он.

Финский производитель хлеба Fazer накануне объявил о прекращении работы в России, где у компании четыре производственных площадки. Об этом писала «Газета.ru». Сегодня о приостановки работы в РФ также заявили финские Valio и Paulig, передавало РИА ФАН.