Производителям одежды и обуви пообещали оборудование за полцены

Льготы предусмотрены для компаний, вкладывающих деньги в модернизацию производства. Договор лизинга должен быть заключен на сумму не менее 50 миллионов рублей и действовать минимум два года.

Кроме того, для получения компенсации от правительства у организации не должно быть долгов по налогам и страховым взносам. Также компания не может находиться в стадии ликвидации или банкротства.

Из выделенного в августе на развитие легкой промышленности миллиарда рублей на стимулирование спроса и скидки по лизингу планируется направить 304 миллиона. Еще 454 миллиона пойдут на частичное погашение кредитов, сообщили «Ведомости».

По данным Росстата, легкая промышленность быстрее других отраслей восстанавливается после эпидемии COVID-19. В июле выпуск одежды увеличился на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Однако производители обуви отстают от показателей прошлого года почти на треть.