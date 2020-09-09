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    09 сентября 2020, 05:00

    Производителям одежды и обуви пообещали оборудование за полцены

    Кирилл Фролов

    Российские предприятия легкой промышленности смогут компенсировать до 50% от стоимости оборудования, полученного по договору лизинга. Об этом говорится в постановлении правительства.
    Производителям одежды и обуви пообещали оборудование за полцены

    Льготы предусмотрены для компаний, вкладывающих деньги в модернизацию производства. Договор лизинга должен быть заключен на сумму не менее 50 миллионов рублей и действовать минимум два года.

    Кроме того, для получения компенсации от правительства у организации не должно быть долгов по налогам и страховым взносам. Также компания не может находиться в стадии ликвидации или банкротства.

    Из выделенного в августе на развитие легкой промышленности миллиарда рублей на стимулирование спроса и скидки по лизингу планируется направить 304 миллиона. Еще 454 миллиона пойдут на частичное погашение кредитов, сообщили «Ведомости».

    По данным Росстата, легкая промышленность быстрее других отраслей восстанавливается после эпидемии COVID-19. В июле выпуск одежды увеличился на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Однако производители обуви отстают от показателей прошлого года почти на треть.

    Новости SMI.FM