Деньги 08 августа 2023, 08:23 Производителям автокресел и пеленок предложили ввести в России льготный НДС «Известия»: Госдума снизит НДС производителям детской мебели, автокресел и пеленок Freepik

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Оно предложило распространить льготный налог на добавленную стоимость на производителей пеленок, детских автокресел и мебели. Депутаты обсудят нововведение в сентябре, сообщили «Известия».

Кабмин озаботился повышением конкурентоспособности и поддержкой местной продукции для детей, поэтому предложил расширить список товаров с НДС на уровне 10% вместо обычных 20%. Авторы законопроекта подготовили поправки в статью 164 части второй Налогового кодекса России и внести в него производителей детской мебели, пеленок, автокресел и некоторых других товаров.

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Комитет Госдумы по бюджету подтвердил, что законопроект включили в план работы. Правовое управление уже выдало положительное заключение. В первом чтении инициативу смогут одобрить в сентябре.

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