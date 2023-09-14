Деньги 14 сентября 2023, 11:38 Производителя косметики Estel проверит Федеральная антимонопольная служба ФАС возбудила антимонопольное дело против «Юникосметик», владельцев бренда Estel РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба проверит работу компании «Юникосметик» на возможные нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С жалобой на «Юникосметик» обратился другой производитель косметики — ООО «ИФБ», которое владеет брендом Kapous. Владельцев Estel заподозрили в недобросовестной конкуренции из-за спорного наименования одного из продуктов для волос.

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«С 2017 года компании параллельно продвигали на рынке линейки продукции под обозначением „BLOND BAR“. В 2021 году „Юникосметик“ зарегистрировало товарный знак „BLOND BAR couture“, после чего предъявило требование к „ИФБ“ о прекращении использования спорного обозначения», — пояснили в ФАС.

В отношении «Юникосметик» решили завести дело о нарушении антимонопольного законодательства, деятельность компании проверит специальная комиссия.

Ранее ФАС начала проверять работу аукциона, на котором один из лотов подскочил в цене в тысячу раз. По завышенной цене в Удмуртии пытались реализовать право пользования нефтяным участком.