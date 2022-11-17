17 ноября 2022, 05:46
Производители сельхозкормов предупредили о риске подорожания свинины в России
«Известия»: в России может подорожать свинина и птица
Импортерам и производителям добавок в корм для сельскохозяйственных животных и птиц начислили НДС за 2016–2021 годы, в связи с чем может подорожать свинина и птица. Об этом сообщили «Известия».
Компании ввозили в Россию и продавали продукцию по льготной ставке 10%. Однако Федеральная налоговая служба решила повысить ставку до 20%, поскольку в ведомстве сочли — добавки не являются кормом, а значит льготная ставка на них не распространяется.
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К примеру, «Техкорму» доначислили один миллиард рублей с 2016 по 2021 год. Если ФНС продолжит такую практику и распространит ее на всех импортеров и производителей добавок, это повлияет на цены на мясо и птицу, полагают эксперты.
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Стоимость добавок в корм повысилась в начале 2022 года на фоне увеличения затрат на логистику и скачков курса доллара. В итоге уже в июне себестоимость живых свиней выросла до 95 рублей за килограмм.
Ранее сообщалось, что Московская область увеличит экспорт птицы. Регион планирует поставлять курицу и индейку в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Дмитрий Песков
Польша
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