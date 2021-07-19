Производители предупредили о подорожании хлеба на 12%

Хлеб в России может подорожать в России на 7-12%. Об этом предупредили производители продукции. Рост цен они объясняют увеличением стоимости сырья, необходимого для изготовления хлебобулочных изделий.

Стоимость маргарина для хлебопеков выросла на 38%, а цена на упаковочный материал — на 40%. Увеличились расценки на подсолнечное масло и сахар. На фоне этого хлебопеки считают необходимым с августа повысить цены на свою продукцию на 7–12%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей сети «Верный».

В сетях X5 Group, «Магнит» и «Дикси» пока никак не прокомментировали возможное подорожание хлеба. Несколько производителей неофициально сказали изданию, что индексируют оптовые цены.

При этом в Минсельхозе РФ заявили, что роста цен на хлебобулочные изделия у российских производителей не произойдет. По данным ведомства, стоимость сырья снижается, а не растет. Кроме того, хлебозаводы получают госсубсидии, чтобы удерживать цены. На 16 июля производители освоили 47,6% средств, которые были направлены из бюджета на эти цели, отметили в министерстве.

Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин заявил «Коммерсанту», что эти субсидии не могут полностью компенсировать подорожание сырья. Еще одна проблема, по его словам, в том, что власти некоторых регионов по-своему понимают условия предоставления этой помощи. Хотя правила предусматривают, что она должна оказываться единоразово, в ряде субъектов ее выдают частями каждый месяц.